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أول تصريح لوزير الخارجية الجديد بعد الأمر الملكي

أعرب عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية

عبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت الخارجية السعودية على "تويتر" تصريح فيصل بن فرحان، الذي أعرب فيه عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الأربعاء، أمرًا ملكيًّا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرًا للخارجية؛ بدلًا من إبراهيم العساف الذي عُيّن وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وكان سفير السعودية لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، قد حَظِيَ أمس بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وهو من مواليد عام 1974، قد تولى منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019، وهو عضو مجلس إدارة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" منذ أكتوبر 2017.

كما شغَل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة في "شركة السلام لصناعة الطيران"، كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول تصريح لوزير الخارجية الجديد بعد الأمر الملكي
سبق

عبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت الخارجية السعودية على "تويتر" تصريح فيصل بن فرحان، الذي أعرب فيه عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الأربعاء، أمرًا ملكيًّا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرًا للخارجية؛ بدلًا من إبراهيم العساف الذي عُيّن وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وكان سفير السعودية لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، قد حَظِيَ أمس بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وهو من مواليد عام 1974، قد تولى منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019، وهو عضو مجلس إدارة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" منذ أكتوبر 2017.

كما شغَل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة في "شركة السلام لصناعة الطيران"، كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:13 AM

أول تصريح لوزير الخارجية الجديد بعد الأمر الملكي

أعرب عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,324

عبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت الخارجية السعودية على "تويتر" تصريح فيصل بن فرحان، الذي أعرب فيه عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الأربعاء، أمرًا ملكيًّا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرًا للخارجية؛ بدلًا من إبراهيم العساف الذي عُيّن وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وكان سفير السعودية لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، قد حَظِيَ أمس بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وهو من مواليد عام 1974، قد تولى منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019، وهو عضو مجلس إدارة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" منذ أكتوبر 2017.

كما شغَل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة في "شركة السلام لصناعة الطيران"، كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

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