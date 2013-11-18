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أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق عدة بمكة المكرمة: نأمل أخذ الحيطة والحذر

قال: رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الجموم- بحرة خليص- عسفان" بمنطقة مكة المكرمة، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الجموم- بحرة خليص- عسفان)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق عدة بمكة المكرمة: نأمل أخذ الحيطة والحذر
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الجموم- بحرة خليص- عسفان" بمنطقة مكة المكرمة، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الجموم- بحرة خليص- عسفان)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:22 AM

أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق عدة بمكة المكرمة: نأمل أخذ الحيطة والحذر

قال: رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الجموم- بحرة خليص- عسفان" بمنطقة مكة المكرمة، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الجموم- بحرة خليص- عسفان)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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