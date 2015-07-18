خريجو الدبلومات الصحية لـ"الربيعة": نطالب بتوجيهنا بموجب العقد

بعد شهرين من انتهاء البرنامج التدريبي.. وتخلي كثيرين منهم عن التأمينات

طالب خريجو الدبلومات الصحية "الدفعه الثانية" وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بسرعة تعيينهم وتوجيههم بعد مضي أكثر من شهرين على انتهاء البرنامج التدريبي، وفقًا لشروط العقد من خلال تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الأول قبل انتهاء العقد.

وقال المتضررون لـ"سبق": مضى على إنهائنا للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف أكثر من شهرين، وقد خالفت وزارة الصحة الخطة المعدة لذلك، ومن ضمن شروط العقد البند التاسع فقرة "د" تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الأول قبل انتهاء العقد.

وأوضحوا أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح.

وذكر الشاكون أنهم أنهوا التدريب العملي بشكل نهائي في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من شهرين، ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لــمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات، وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

وطالب المتضررون بسرعة تحديد موعد للتوجيه وإنهاء معاناتهم وتطبيق ما ورد في العقد، مناشدين وزير الصحة إنهاء معاناتهم وسرعة توجيههم.