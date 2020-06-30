غدًا.. "التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ

مدة البوليصة عشرة أعوام ولن يكون هناك أي مجال للتلاعب

يدخل التأمين الإلزامي على المباني السكنية في المملكة، التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، حيز التنفيذ غدًا الخميس؛ لتغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، وستكون مدة البوليصة عشرة أعوام، ولن يكون هناك مجال للتلاعب في أعمال التأمين.

وتقوم 4 جهات بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قِبَل المقاولين، بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية المعتمدة.

ووفق تصريحات الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سيتم العمل بتنفيذ التأمين الإلزامي على المباني السكنية بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2021؛ والذي يوافق غدًا الخميس بحسب تقويم أم القرى.

وتَقرر إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل، بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية، وستكون مدة البوليصة 10 سنوات وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها؛ على أن يغطي التأمين فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشاف العيوب عند تاريخ إصدار الشهادة.

ووفقًا للتصريحات، سيتم تعويض المؤمّن عليه عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف، وتبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية، مع التأكيد على أن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى.

وسيضاف فيما بعدُ شرطٌ يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين، وستكون تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى، ولن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين؛ لافتين إلى أن عدد المكاتب المرخص لها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة والموجودة على منصة بلدي، يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي، وزيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين إلى 2800 مكتب؛ بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق السعودية.

ويصبح من يتقدم للحصول على رخصة البناء؛ ليس المواطن؛ وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات؛ حيث يعتبر التأمين الإلزامي قيمة اقتصادية للمبنى، ترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أمانًا للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.

والتأكيد أنه مع التأمين الإلزامي؛ ستنتهي مشكلة "الدفان" و"التشققات" التي تحصل بسبب إزالة "السقالات" من قِبَل المقاولين قبل موعدها المحدد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة.