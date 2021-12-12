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"أمانة جدة" تغلق 718 منشأة تجارية مخالفة خلال نوفمبر

نفّذت أكثر من 29 ألف جولة رقابية في نطاق 19 بلدية

نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي، 29.321 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، أغلقت خلالها 718 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها كثّفت جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تم سحب 1.189 من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها 3.464 مخالفة عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها 3.117 مخالفة عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، إضافة إلى 2.289 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و1.967 من مخالفات أنظمة البيع.

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"أمانة جدة" تغلق 718 منشأة تجارية مخالفة خلال نوفمبر
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي، 29.321 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، أغلقت خلالها 718 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها كثّفت جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تم سحب 1.189 من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها 3.464 مخالفة عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها 3.117 مخالفة عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، إضافة إلى 2.289 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و1.967 من مخالفات أنظمة البيع.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:20 PM

"أمانة جدة" تغلق 718 منشأة تجارية مخالفة خلال نوفمبر

نفّذت أكثر من 29 ألف جولة رقابية في نطاق 19 بلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي، 29.321 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، أغلقت خلالها 718 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها كثّفت جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تم سحب 1.189 من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها 3.464 مخالفة عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها 3.117 مخالفة عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، إضافة إلى 2.289 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و1.967 من مخالفات أنظمة البيع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,445
2.5 مليار ..

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