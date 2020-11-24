وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-24 أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:04 AM

الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة "أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس





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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.