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الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

"أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة
سبق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:04 AM

الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

"أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.

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