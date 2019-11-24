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لتبديل 100 مفصل لكبار السن.. أمير الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جهات خيرية وحكومية

بتكلفة أكثر من نصف مليون ريال

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، اليوم، إطلاق مبادرة إمارة المنطقة لتوقيع عقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل للمرضى المسنين المحتاجين لعمليات التبديل بالشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من جهة وبين كل من الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.

حضر إطلاق المبادرة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، ورئيسا مجلس إدارة جمعية إكرام وجمعية الروماتيزم.

وتأتي المبادرة لإنهاء معاناة المرضى المسنين المحتاجين لتبديل المفاصل، حيث سيتم تبديل 100 مفصل للمرضى المعنيين في مستشفيات منطقة الباحة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إكرام الدكتور سعيد بن سعد المرطان أن المبادرة تجمع عدداً من الشراكات التي تنفذها جمعية إكرام مع عدد من الجهات ذات العلاقة إيماناً منها بدور الجمعية الفاعل في المجتمع .

فيما أشار الدكتور محمد عمير رئيس مجلس إدارة جمعية الروماتيزم إلى أن الجمعية تنفذ عمليات تبديل المفاصل ضمن مبادراتها المختلفة على مستوى المملكة، وسبق وأن شاركت "إكرام" والشؤون الصحية في تنفيذ برنامج (ضيفك طبيبك) الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس مجتمع منطقة الباحة .

من جهته، أشاد الدكتور سمير الشهراني مدير عام الشؤون الصحية بالمبادرة، واستعداد مستشفيات المنطقة بكافة تجهيزاتها لتنفيذها، لافتاً إلى وجود مرضى على قائمة الانتظار، حيث سيتم فور توقيع العقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل وتطبيق بنود هذه الاتفاقية .

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه لجميع المبادرات القيمة التي تحقق رؤية المملكة 2030 في كل ما يتعلق بجودة الحياة، مؤكدين أن من واجب الجهات المختلفة تقديم مبادرات نوعية تصب في مصلحة المجتمع بشتى أطيافه لتحقيق الأمن والاستقرار الصحي والنفسي والاجتماعي له .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتبديل 100 مفصل لكبار السن.. أمير الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جهات خيرية وحكومية
سبق

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، اليوم، إطلاق مبادرة إمارة المنطقة لتوقيع عقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل للمرضى المسنين المحتاجين لعمليات التبديل بالشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من جهة وبين كل من الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.

حضر إطلاق المبادرة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، ورئيسا مجلس إدارة جمعية إكرام وجمعية الروماتيزم.

وتأتي المبادرة لإنهاء معاناة المرضى المسنين المحتاجين لتبديل المفاصل، حيث سيتم تبديل 100 مفصل للمرضى المعنيين في مستشفيات منطقة الباحة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إكرام الدكتور سعيد بن سعد المرطان أن المبادرة تجمع عدداً من الشراكات التي تنفذها جمعية إكرام مع عدد من الجهات ذات العلاقة إيماناً منها بدور الجمعية الفاعل في المجتمع .

فيما أشار الدكتور محمد عمير رئيس مجلس إدارة جمعية الروماتيزم إلى أن الجمعية تنفذ عمليات تبديل المفاصل ضمن مبادراتها المختلفة على مستوى المملكة، وسبق وأن شاركت "إكرام" والشؤون الصحية في تنفيذ برنامج (ضيفك طبيبك) الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس مجتمع منطقة الباحة .

من جهته، أشاد الدكتور سمير الشهراني مدير عام الشؤون الصحية بالمبادرة، واستعداد مستشفيات المنطقة بكافة تجهيزاتها لتنفيذها، لافتاً إلى وجود مرضى على قائمة الانتظار، حيث سيتم فور توقيع العقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل وتطبيق بنود هذه الاتفاقية .

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه لجميع المبادرات القيمة التي تحقق رؤية المملكة 2030 في كل ما يتعلق بجودة الحياة، مؤكدين أن من واجب الجهات المختلفة تقديم مبادرات نوعية تصب في مصلحة المجتمع بشتى أطيافه لتحقيق الأمن والاستقرار الصحي والنفسي والاجتماعي له .

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:24 PM

لتبديل 100 مفصل لكبار السن.. أمير الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جهات خيرية وحكومية

بتكلفة أكثر من نصف مليون ريال

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، اليوم، إطلاق مبادرة إمارة المنطقة لتوقيع عقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل للمرضى المسنين المحتاجين لعمليات التبديل بالشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من جهة وبين كل من الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.

حضر إطلاق المبادرة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، ورئيسا مجلس إدارة جمعية إكرام وجمعية الروماتيزم.

وتأتي المبادرة لإنهاء معاناة المرضى المسنين المحتاجين لتبديل المفاصل، حيث سيتم تبديل 100 مفصل للمرضى المعنيين في مستشفيات منطقة الباحة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إكرام الدكتور سعيد بن سعد المرطان أن المبادرة تجمع عدداً من الشراكات التي تنفذها جمعية إكرام مع عدد من الجهات ذات العلاقة إيماناً منها بدور الجمعية الفاعل في المجتمع .

فيما أشار الدكتور محمد عمير رئيس مجلس إدارة جمعية الروماتيزم إلى أن الجمعية تنفذ عمليات تبديل المفاصل ضمن مبادراتها المختلفة على مستوى المملكة، وسبق وأن شاركت "إكرام" والشؤون الصحية في تنفيذ برنامج (ضيفك طبيبك) الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس مجتمع منطقة الباحة .

من جهته، أشاد الدكتور سمير الشهراني مدير عام الشؤون الصحية بالمبادرة، واستعداد مستشفيات المنطقة بكافة تجهيزاتها لتنفيذها، لافتاً إلى وجود مرضى على قائمة الانتظار، حيث سيتم فور توقيع العقد تنفيذ عمليات تبديل مفاصل وتطبيق بنود هذه الاتفاقية .

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه لجميع المبادرات القيمة التي تحقق رؤية المملكة 2030 في كل ما يتعلق بجودة الحياة، مؤكدين أن من واجب الجهات المختلفة تقديم مبادرات نوعية تصب في مصلحة المجتمع بشتى أطيافه لتحقيق الأمن والاستقرار الصحي والنفسي والاجتماعي له .

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