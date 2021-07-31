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ثلاثي السوبر الأوروبي يرحبون بقرار قضائي يلغي العقوبات

طالبوا بإنهاء الإجراءات التأديبية ضدها

أصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بياناً مشتركاً يوم الجمعة، رحبوا فيه بقرار قضائي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وقالت أندية السوبر ليغ في بيان رسمي مشترك: "ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار محكمة مدريد الذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، وإلغاء العقوبات والقيود التي فرضت على الأندية التسعة الأخرى".

وأضاف "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي السوبر ليغ، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها لليويفا بأن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة".

وكان12 نادياً دعا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيداً عن اتحادي كرة القدم، الأوروبي "اليويفا"، والدولي "الفيفا"، قبل أن تنسحب 9 منها من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية اليويفا بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة اليويفا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ثلاثي السوبر الأوروبي يرحبون بقرار قضائي يلغي العقوبات
سبق

أصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بياناً مشتركاً يوم الجمعة، رحبوا فيه بقرار قضائي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وقالت أندية السوبر ليغ في بيان رسمي مشترك: "ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار محكمة مدريد الذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، وإلغاء العقوبات والقيود التي فرضت على الأندية التسعة الأخرى".

وأضاف "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي السوبر ليغ، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها لليويفا بأن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة".

وكان12 نادياً دعا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيداً عن اتحادي كرة القدم، الأوروبي "اليويفا"، والدولي "الفيفا"، قبل أن تنسحب 9 منها من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية اليويفا بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة اليويفا.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
09:26 PM

ثلاثي السوبر الأوروبي يرحبون بقرار قضائي يلغي العقوبات

طالبوا بإنهاء الإجراءات التأديبية ضدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بياناً مشتركاً يوم الجمعة، رحبوا فيه بقرار قضائي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وقالت أندية السوبر ليغ في بيان رسمي مشترك: "ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار محكمة مدريد الذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، وإلغاء العقوبات والقيود التي فرضت على الأندية التسعة الأخرى".

وأضاف "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي السوبر ليغ، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها لليويفا بأن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة".

وكان12 نادياً دعا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيداً عن اتحادي كرة القدم، الأوروبي "اليويفا"، والدولي "الفيفا"، قبل أن تنسحب 9 منها من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية اليويفا بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة اليويفا.

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