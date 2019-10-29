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جسر "الدمام- الرملي" العالمي.. مسارات مركبات وسكة حديد بين السعودية والبحرين

اتفاق وقع مع 3 شركات كبرى بقيمة عقد 33 مليون ريال.. 25 كيلو مترًا في 34 شهراً

وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم, على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار", عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة "كي بي إم جي" الاستشاري المالي, وشركة إيكوم الاستشاري الفني, وشركة سي إم إس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال.

حضر التوقيع، محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه.

وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية، تمهيدًا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرًا.

ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلو مترًا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقًا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.

وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستيراتيجية، وليكون مواكباً لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.

جسر الدمام الرملي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر "الدمام- الرملي" العالمي.. مسارات مركبات وسكة حديد بين السعودية والبحرين
سبق

وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم, على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار", عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة "كي بي إم جي" الاستشاري المالي, وشركة إيكوم الاستشاري الفني, وشركة سي إم إس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال.

حضر التوقيع، محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه.

وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية، تمهيدًا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرًا.

ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلو مترًا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقًا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.

وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستيراتيجية، وليكون مواكباً لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:28 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
03:47 PM

جسر "الدمام- الرملي" العالمي.. مسارات مركبات وسكة حديد بين السعودية والبحرين

اتفاق وقع مع 3 شركات كبرى بقيمة عقد 33 مليون ريال.. 25 كيلو مترًا في 34 شهراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم, على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار", عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة "كي بي إم جي" الاستشاري المالي, وشركة إيكوم الاستشاري الفني, وشركة سي إم إس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال.

حضر التوقيع، محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه.

وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية، تمهيدًا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرًا.

ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلو مترًا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقًا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.

وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستيراتيجية، وليكون مواكباً لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.

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