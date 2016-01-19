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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة وجازان والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والظهران والقطيف والخُبر والدمام وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والعرضيات والهدا ومسيان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة وجازان والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والظهران والقطيف والخُبر والدمام وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والعرضيات والهدا ومسيان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:32 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة ومكة المكرمة وجازان والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والظهران والقطيف والخُبر والدمام وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والعرضيات والهدا ومسيان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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