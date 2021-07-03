النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير

أكدت ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.

وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير
سبق

أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.

وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:54 PM

بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير

أكدت ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
997

أكدت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.

وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة