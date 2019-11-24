بقيمة 10 مليارات دولار .. الإمارات تعلن عن صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا

يركز على القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة

‬أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".