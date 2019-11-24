النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيمة 10 مليارات دولار .. الإمارات تعلن عن صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا

يركز على القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة

‬أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بقيمة 10 مليارات دولار .. الإمارات تعلن عن صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
سبق

‬أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:48 PM

بقيمة 10 مليارات دولار .. الإمارات تعلن عن صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا

يركز على القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
5,173

‬أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة