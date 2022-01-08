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ملعب "الجوهرة المشعة" يحتضن نهائي أول بطولة سعودية للسيدات

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الرديف" في جدة، مساء اليوم السبت، المواجهة النهائية بين فريقي التحدي والمملكة النسائي، في منافسات بطولة السعودية لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى.

ويسبق المواجهة الختامية، التي تُلعب عند التاسعة مساءً، لقاءُ تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي نسور جدة بطل الغربية ونظيره اليمامة بطل الوسطى، عند الخامسة مساءً، بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام المملكة النسائي وصيف المنطقة الشرقية والتحدي وصيف الوسطى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ملعب "الجوهرة المشعة" يحتضن نهائي أول بطولة سعودية للسيدات
سبق

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الرديف" في جدة، مساء اليوم السبت، المواجهة النهائية بين فريقي التحدي والمملكة النسائي، في منافسات بطولة السعودية لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى.

ويسبق المواجهة الختامية، التي تُلعب عند التاسعة مساءً، لقاءُ تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي نسور جدة بطل الغربية ونظيره اليمامة بطل الوسطى، عند الخامسة مساءً، بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام المملكة النسائي وصيف المنطقة الشرقية والتحدي وصيف الوسطى.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:49 PM

ملعب "الجوهرة المشعة" يحتضن نهائي أول بطولة سعودية للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الرديف" في جدة، مساء اليوم السبت، المواجهة النهائية بين فريقي التحدي والمملكة النسائي، في منافسات بطولة السعودية لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى.

ويسبق المواجهة الختامية، التي تُلعب عند التاسعة مساءً، لقاءُ تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي نسور جدة بطل الغربية ونظيره اليمامة بطل الوسطى، عند الخامسة مساءً، بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام المملكة النسائي وصيف المنطقة الشرقية والتحدي وصيف الوسطى.

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