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ديوان المظالم: إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى خلال الربع الأول لعام 1441

وفقاً للإحصائيات القضائية الدورية المبنية على مستخرج منصة "مُعين" الإلكترونية

حقّق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازاً لـ 57183 دعوى قضائية، وقيّدت محاكم الديوان في الربع نفسه 31758 دعوى واردة، بنسبة إنجاز بلغت 180% من الوارد في الربع نفسه، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه 97325 جلسة.

تأتي هذه الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة "مُعين" الإلكترونية، التي تتيح، إضافة إلى دوره في التحول الإلكتروني للعملية القضائية، قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة.

وهو يمثل بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكّن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسِّر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الإستراتيجية ورؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

ديوان المظالم منصة معين

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ديوان المظالم: إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى خلال الربع الأول لعام 1441
سبق

حقّق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازاً لـ 57183 دعوى قضائية، وقيّدت محاكم الديوان في الربع نفسه 31758 دعوى واردة، بنسبة إنجاز بلغت 180% من الوارد في الربع نفسه، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه 97325 جلسة.

تأتي هذه الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة "مُعين" الإلكترونية، التي تتيح، إضافة إلى دوره في التحول الإلكتروني للعملية القضائية، قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة.

وهو يمثل بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكّن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسِّر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الإستراتيجية ورؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
01:15 PM

ديوان المظالم: إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى خلال الربع الأول لعام 1441

وفقاً للإحصائيات القضائية الدورية المبنية على مستخرج منصة "مُعين" الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازاً لـ 57183 دعوى قضائية، وقيّدت محاكم الديوان في الربع نفسه 31758 دعوى واردة، بنسبة إنجاز بلغت 180% من الوارد في الربع نفسه، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه 97325 جلسة.

تأتي هذه الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة "مُعين" الإلكترونية، التي تتيح، إضافة إلى دوره في التحول الإلكتروني للعملية القضائية، قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة.

وهو يمثل بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكّن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسِّر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الإستراتيجية ورؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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