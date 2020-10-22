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سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين

زيادة بنسبة 162% عن انتخابات 2016

أفادت دائرة البريد الأمريكية اليوم (الخميس)، بأنها سلمت أكثر من 100 مليون بطاقة اقتراع فارغة أو مكتملة منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولو البريد خلال إيجاز إعلامي أن خدمة البريد في وضع جيد لتقديم بطاقات الاقتراع في الوقت المناسب، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافوا أن 523 مليون بطاقة من البريد الانتخابي أدخلت إلى شبكة الخدمات البريدية الأمريكية، بزيادة قدرها 162 في المائة عن انتخابات عام 2016.

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سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين
سبق

أفادت دائرة البريد الأمريكية اليوم (الخميس)، بأنها سلمت أكثر من 100 مليون بطاقة اقتراع فارغة أو مكتملة منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولو البريد خلال إيجاز إعلامي أن خدمة البريد في وضع جيد لتقديم بطاقات الاقتراع في الوقت المناسب، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافوا أن 523 مليون بطاقة من البريد الانتخابي أدخلت إلى شبكة الخدمات البريدية الأمريكية، بزيادة قدرها 162 في المائة عن انتخابات عام 2016.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
09:09 PM

سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين

زيادة بنسبة 162% عن انتخابات 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت دائرة البريد الأمريكية اليوم (الخميس)، بأنها سلمت أكثر من 100 مليون بطاقة اقتراع فارغة أو مكتملة منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولو البريد خلال إيجاز إعلامي أن خدمة البريد في وضع جيد لتقديم بطاقات الاقتراع في الوقت المناسب، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافوا أن 523 مليون بطاقة من البريد الانتخابي أدخلت إلى شبكة الخدمات البريدية الأمريكية، بزيادة قدرها 162 في المائة عن انتخابات عام 2016.

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