موسكو .. الإعلان عن اسم أول لقاح ضد "كوفيد-19" وسر التسمية

المختصون اختاروا ربطه بأحد الأحداث الفريدة في تاريخ روسيا

أطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، اسم "سبوتنيك V" على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، نسبة لإطلاق أول قمر صناعي روسي "سبوتنيك" عام 1957، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للقاح.

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، فقد اختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، كما أحدث إطلاق أول قمر صناعي روسي "سبوتنيك 1" ذلك.

ومن المقرر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بحلول نهاية العام الجاري، حيث أكد الرئيس الروسي أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوافرة لجميع المواطنين الروس قريباً من دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولاً إلى كبار السن المهددين وأخيرًا إلى المواطنين العاديين.

وقال الروسي فلاديمير بوتين، إن ابنته أخذت اللقاح.

وأعرب "بوتين"، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وقال "بوتين" في اجتماع مع أعضاء الحكومة: آمل أن نتمكن من البدء بالإنتاج الكمي قريباً، وهذا هو المهم، إطلاق الإنتاج الكمي من هذا اللقاح. ولكي يتسنى لكل من يريد، وبطبيعة الحال، ينبغي أن يتم ذلك طوعاً، سبق لي أن قلت في هذه النقطة مراراً، كل من يريد، أن يستفيد من التطورات والإنجازات التي حققها خبراؤنا وعلماؤنا.

وهنّأ الرئيس الروسي كل مَن عمل على اللقاح وحقق النتيجة. كما أشار بوتين إلى أن العمل في روسيا على توفير لقاحات من هذا النوع مستمر وتمنى للجميع النجاح.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضاً، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهرياً بحلول عام 2021.