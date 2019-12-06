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اشتباه بإصابات بـ"حمى الضنك" في قرى جنوب جازان

بالتزامن مع تكاثر نواقل المرض خلال هذه الفترة

كشفت مصادر صحية في مركز الموسم جنوب منطقة جازان عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بهم.

وأشار مواطنون إلى تكرار مطالبتهم بدعم عمليات الرش في مركز الموسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الإصابات نظرًا لانتشار نواقل المرض في المركز، وعدد من المواقع والقرى جنوب المنطقة.

يُشار إلى أن هذه الفترة الزمنية تشهد تكاثر نواقل المرض، كمرض الملاريا، وحمى الضنك، وغيرهما؛ وذلك لوجود المستنقعات المائية، وقرب التجمعات السكنية من الأودية.

حمى الضنك مركز الموسم جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اشتباه بإصابات بـ"حمى الضنك" في قرى جنوب جازان
سبق

كشفت مصادر صحية في مركز الموسم جنوب منطقة جازان عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بهم.

وأشار مواطنون إلى تكرار مطالبتهم بدعم عمليات الرش في مركز الموسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الإصابات نظرًا لانتشار نواقل المرض في المركز، وعدد من المواقع والقرى جنوب المنطقة.

يُشار إلى أن هذه الفترة الزمنية تشهد تكاثر نواقل المرض، كمرض الملاريا، وحمى الضنك، وغيرهما؛ وذلك لوجود المستنقعات المائية، وقرب التجمعات السكنية من الأودية.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
11:28 PM

اشتباه بإصابات بـ"حمى الضنك" في قرى جنوب جازان

بالتزامن مع تكاثر نواقل المرض خلال هذه الفترة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,850

كشفت مصادر صحية في مركز الموسم جنوب منطقة جازان عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بهم.

وأشار مواطنون إلى تكرار مطالبتهم بدعم عمليات الرش في مركز الموسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الإصابات نظرًا لانتشار نواقل المرض في المركز، وعدد من المواقع والقرى جنوب المنطقة.

يُشار إلى أن هذه الفترة الزمنية تشهد تكاثر نواقل المرض، كمرض الملاريا، وحمى الضنك، وغيرهما؛ وذلك لوجود المستنقعات المائية، وقرب التجمعات السكنية من الأودية.

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