تبدأ مع نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون أيام الإجازة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يومين إلى إجازة نهاية الأسبوع. يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضية، والتي بدأ بعدها الدراسة بتاريخ 13 في في هذا الشهر جمادى الآخرة، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان. وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة إلى إجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

مع نهاية دوام الثلاثاء المقبل.. بدء أول "إجازة نهاية أسبوع مطولة" بالفصل الثاني سعود الدعجاني سبق 2022-01-27 تبدأ مع نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون أيام الإجازة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يومين إلى إجازة نهاية الأسبوع.



يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضية، والتي بدأ بعدها الدراسة بتاريخ 13 في في هذا الشهر جمادى الآخرة، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.



وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة إلى إجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 11:46 PM

اخر تعديل 28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 02:32 AM

مع نهاية دوام الثلاثاء المقبل.. بدء أول "إجازة نهاية أسبوع مطولة" بالفصل الثاني





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تبدأ مع نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون أيام الإجازة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يومين إلى إجازة نهاية الأسبوع.



يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضية، والتي بدأ بعدها الدراسة بتاريخ 13 في في هذا الشهر جمادى الآخرة، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.



وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة إلى إجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.