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"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 252 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت "63" زيارة للمستشفيات و"20" للمراكز الحكومية و"69" للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 252 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 28-11-2021 حتى 4 / 12 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات "63" زيارة للمستشفيات، و"20" زيارة للمراكز الحكومية و"69" زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى "100" زيارة للصيدليات.

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صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 252 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 252 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 28-11-2021 حتى 4 / 12 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات "63" زيارة للمستشفيات، و"20" زيارة للمراكز الحكومية و"69" زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى "100" زيارة للصيدليات.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:18 AM

صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 252 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت "63" زيارة للمستشفيات و"20" للمراكز الحكومية و"69" للمجمعات الطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت صحة المدينة المنوّرة 252 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 28-11-2021 حتى 4 / 12 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات "63" زيارة للمستشفيات، و"20" زيارة للمراكز الحكومية و"69" زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى "100" زيارة للصيدليات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,587
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38 مليار ..

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14,343
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