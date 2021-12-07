صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 252 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت "63" زيارة للمستشفيات و"20" للمراكز الحكومية و"69" للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 252 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 28-11-2021 حتى 4 / 12 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات "63" زيارة للمستشفيات، و"20" زيارة للمراكز الحكومية و"69" زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى "100" زيارة للصيدليات.