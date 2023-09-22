"أبي زيد" مهنئاً باليوم الوطني: الشراكة السعودية الأمريكية أفضل من أي وقت مضى

قال: نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، مؤكدة على عمق العلاقة بين البلدين.

وقال سفير الولايات المتحدة في المملكة، جون أبي زيد: "نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجميع زملائي هنا في السفارة والقنصليتين في جدة والظهران، أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة".

وأضاف: "أشار الرئيس دونالد ترامب في رسالته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الشراكة الأمريكية السعودية أفضل من أي وقت مضى، لاسيما ونحن نواجه معاً تحديات الأمن الإقليمي، ونعمل يداً بيد؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة".

وتابع "أبي زيد": "كما تربط الولايات المتحدة والمملكة، علاقات قوية ومتعددة الجوانب، حيث إننا معًا كل يوم على تعزيز الرخاء، والتنمية الاقتصادية وحماية أمن بلدينا، إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا؛ للحفاظ على علاقتنا قوية، لقد دعمنا بعضنا البعض على مدى عدة عقود، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة".

وختم رسالته قائلاً: "أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية، مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار هذا العام وفي السنوات المقبلة، يوم وطني سعيد".