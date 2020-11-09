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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع: كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل

جلسة افتتاحية بمشاركة وزير الطاقة ووزير التعليم وحضور المدير التنفيذي لليونيسيف

أكد مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والابداع، الذي تحتضنه الرياض على مدار يومين، أن فيروس كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل وأجبر العالم على متغيرات سريعة.

وشهد المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، في فعاليات يومه الأول جلسة افتتاحية بعنوان "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة" بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وحضور المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور، وتناولت كيفية بناء جيل مبدع وتمكين الموهوبين من المهارات المستقبلية والوظائف.

وشهدت الجلسة الرئيسة مداخلة المتحدث الرئيس الدكتور ميتشو كاكو، البروفيسور الزائر في كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك الذي ألف أكثر من 70 مقالاً علمياً تم نشرها، والذي تناول مراحل الثورة الصناعية بدءا من قوة البخار والكهرباء، ثم التكنولوجيا المتقدمة، والمرحلة الرابعة التي تشمل الفيزياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، ثم تطرق الى الموجة الخامسة من الثورة الصناعية التي سيتم خلالها التواصل عقلياً وبشكل سريع مع أي شخص على الكوكب.

وقال البروفيسور ميتشيو كاكو "إن فيروس كورونا سرّع من تحركنا نحو المستقبل واقتحم الذكاء الصناعي بحيث يمكن معرفة أماكن بؤر انتشاره "لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ستمنحنا القدرة على التتبع والتحدث مع الناس، وسنتمكن من تتبع بعض الأمراض عبر الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية".

وأوضح البروفيسور كاكو، أن الذكاء الاصطناعي سيكون في كل مكان وسيقوم الروبوت بعديد من عمليات الفحص الطبي بشكل أكثر دقة من البشر، وسيكون الواقع الافتراضي للعلماء والاقتصاديين وأبناء الطبقة المتوسطة، وكافة العمليات الاقتصادية ستتم عبر الواقع الافتراضي مستقبلاً، وسيمكننا استخلاص الأشكال من الدماغ الحي وطباعته بشكل ثلاثي الابعاد بشكل فوري وهو ما سيشكل ثورة.

المؤتمر العالمي للموهبة والابداع الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع: كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل
سبق

أكد مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والابداع، الذي تحتضنه الرياض على مدار يومين، أن فيروس كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل وأجبر العالم على متغيرات سريعة.

وشهد المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، في فعاليات يومه الأول جلسة افتتاحية بعنوان "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة" بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وحضور المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور، وتناولت كيفية بناء جيل مبدع وتمكين الموهوبين من المهارات المستقبلية والوظائف.

وشهدت الجلسة الرئيسة مداخلة المتحدث الرئيس الدكتور ميتشو كاكو، البروفيسور الزائر في كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك الذي ألف أكثر من 70 مقالاً علمياً تم نشرها، والذي تناول مراحل الثورة الصناعية بدءا من قوة البخار والكهرباء، ثم التكنولوجيا المتقدمة، والمرحلة الرابعة التي تشمل الفيزياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، ثم تطرق الى الموجة الخامسة من الثورة الصناعية التي سيتم خلالها التواصل عقلياً وبشكل سريع مع أي شخص على الكوكب.

وقال البروفيسور ميتشيو كاكو "إن فيروس كورونا سرّع من تحركنا نحو المستقبل واقتحم الذكاء الصناعي بحيث يمكن معرفة أماكن بؤر انتشاره "لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ستمنحنا القدرة على التتبع والتحدث مع الناس، وسنتمكن من تتبع بعض الأمراض عبر الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية".

وأوضح البروفيسور كاكو، أن الذكاء الاصطناعي سيكون في كل مكان وسيقوم الروبوت بعديد من عمليات الفحص الطبي بشكل أكثر دقة من البشر، وسيكون الواقع الافتراضي للعلماء والاقتصاديين وأبناء الطبقة المتوسطة، وكافة العمليات الاقتصادية ستتم عبر الواقع الافتراضي مستقبلاً، وسيمكننا استخلاص الأشكال من الدماغ الحي وطباعته بشكل ثلاثي الابعاد بشكل فوري وهو ما سيشكل ثورة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:32 PM

مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع: كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل

جلسة افتتاحية بمشاركة وزير الطاقة ووزير التعليم وحضور المدير التنفيذي لليونيسيف

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد مشاركون في المؤتمر العالمي للموهبة والابداع، الذي تحتضنه الرياض على مدار يومين، أن فيروس كورونا سرّع التحرك نحو المستقبل وأجبر العالم على متغيرات سريعة.

وشهد المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، في فعاليات يومه الأول جلسة افتتاحية بعنوان "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة" بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وحضور المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور، وتناولت كيفية بناء جيل مبدع وتمكين الموهوبين من المهارات المستقبلية والوظائف.

وشهدت الجلسة الرئيسة مداخلة المتحدث الرئيس الدكتور ميتشو كاكو، البروفيسور الزائر في كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك الذي ألف أكثر من 70 مقالاً علمياً تم نشرها، والذي تناول مراحل الثورة الصناعية بدءا من قوة البخار والكهرباء، ثم التكنولوجيا المتقدمة، والمرحلة الرابعة التي تشمل الفيزياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، ثم تطرق الى الموجة الخامسة من الثورة الصناعية التي سيتم خلالها التواصل عقلياً وبشكل سريع مع أي شخص على الكوكب.

وقال البروفيسور ميتشيو كاكو "إن فيروس كورونا سرّع من تحركنا نحو المستقبل واقتحم الذكاء الصناعي بحيث يمكن معرفة أماكن بؤر انتشاره "لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ستمنحنا القدرة على التتبع والتحدث مع الناس، وسنتمكن من تتبع بعض الأمراض عبر الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية".

وأوضح البروفيسور كاكو، أن الذكاء الاصطناعي سيكون في كل مكان وسيقوم الروبوت بعديد من عمليات الفحص الطبي بشكل أكثر دقة من البشر، وسيكون الواقع الافتراضي للعلماء والاقتصاديين وأبناء الطبقة المتوسطة، وكافة العمليات الاقتصادية ستتم عبر الواقع الافتراضي مستقبلاً، وسيمكننا استخلاص الأشكال من الدماغ الحي وطباعته بشكل ثلاثي الابعاد بشكل فوري وهو ما سيشكل ثورة.

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