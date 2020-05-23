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بموافقة الملك.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين

السديس: حرصًا على إحياء هذه الشعيرة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد أن هذا القرار يدلّ على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا السديس الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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بموافقة الملك.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد أن هذا القرار يدلّ على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا السديس الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:42 AM

بموافقة الملك.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين

السديس: حرصًا على إحياء هذه الشعيرة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
11
18,282

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد أن هذا القرار يدلّ على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا السديس الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

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