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"غريفيث": طرفا الصراع اليمني لم يتجاوزا خلافاتهما.. والسعودية تبذل جهوداً استثنائية لوقف الحرب

لفت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع

كشف مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن طرفي الصراع في اليمن لم يتجاوزا خلافاتهما بعد، والسعودية تبذل جهودًا استثنائية لوقف الحرب في اليمن.

ولفت "غريفيث" المنتهية ولايته خلال آخر إحاطة يقدمها للمجلس الذي يضم 15 دولة، إلى أن الحوار في اليمن معقد، لكنه وحده من سيحل النزاع، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

وقال: "أتمنى جداً بالفعل... أن تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان وآخرون ثمارها"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غريفيث": طرفا الصراع اليمني لم يتجاوزا خلافاتهما.. والسعودية تبذل جهوداً استثنائية لوقف الحرب
سبق

كشف مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن طرفي الصراع في اليمن لم يتجاوزا خلافاتهما بعد، والسعودية تبذل جهودًا استثنائية لوقف الحرب في اليمن.

ولفت "غريفيث" المنتهية ولايته خلال آخر إحاطة يقدمها للمجلس الذي يضم 15 دولة، إلى أن الحوار في اليمن معقد، لكنه وحده من سيحل النزاع، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

وقال: "أتمنى جداً بالفعل... أن تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان وآخرون ثمارها"، وفقاً لـ"رويترز".

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
06:21 PM

"غريفيث": طرفا الصراع اليمني لم يتجاوزا خلافاتهما.. والسعودية تبذل جهوداً استثنائية لوقف الحرب

لفت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,989

كشف مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن طرفي الصراع في اليمن لم يتجاوزا خلافاتهما بعد، والسعودية تبذل جهودًا استثنائية لوقف الحرب في اليمن.

ولفت "غريفيث" المنتهية ولايته خلال آخر إحاطة يقدمها للمجلس الذي يضم 15 دولة، إلى أن الحوار في اليمن معقد، لكنه وحده من سيحل النزاع، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

وقال: "أتمنى جداً بالفعل... أن تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان وآخرون ثمارها"، وفقاً لـ"رويترز".

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