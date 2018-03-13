ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل".