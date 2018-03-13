النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل".

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:47 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
11:19 PM

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

حظر دخول الأوروبيين لمدة شهر

A A A
خالد الشاماني - الرياض
8
10,561

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة له: "نعمل بصورة جادة لمواجهة فيروس ‫كورونا، وسنوقف دخول الأوروبيين 30 يومًا بدءًا من الأربعاء، ونتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,223
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,498
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,422
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة