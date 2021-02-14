تعرف على خارطة هطولات نهاية الأسبوع.. الرياض على الموعد نهار الخميس

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة بحالة تقلبات ابتداءً من مساء الثلاثاء

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المملكة، حيث يُتوقع أن تتكاثر السُّحب الركامية الرعدية، وأن تتساقط الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق واسعة، تترافق بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد، إضافة لنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية، والتي من شأنها أن تتسبب بتشكل العواصف الرملية.

ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بداية بالمناطق الشمالية بالتزامن مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة ابتداءً من مساء الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق ضعيفة بوجه عام وعشوائية، ومع ساعات منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء تتحرك الجبهة الباردة نحو الجنوب، وتبدأ فرص الأمطار على سواحل منطقة المدينة المنورة وتشمل بذلك مدينة ينبع، تكون على شكل حزام مطري ممتد نحو حائل ووصولاً حتى رفحاء مع ساعات صباح الأربعاء بشدة خفيفة إلى متوسطة بوجه عام.

ووفق موقع طقس العرب فمع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء يتحرك الحزام المطري صباحاً ليشمل المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون في مجملها خفيفة الشدة إلى متوسطة الشدة سريعة التأثير، ومع ساعات مساء يوم الأربعاء تشمل فرص الأمطار كل من القصيم وحفر الباطن، لتؤثر كذلك نهار الخميس على العاصمة الرياض، على شكل زخات متفرقة من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة والله أعلم.