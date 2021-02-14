النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

تعرف على خارطة هطولات نهاية الأسبوع.. الرياض على الموعد نهار الخميس

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة بحالة تقلبات ابتداءً من مساء الثلاثاء

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المملكة، حيث يُتوقع أن تتكاثر السُّحب الركامية الرعدية، وأن تتساقط الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق واسعة، تترافق بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد، إضافة لنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية، والتي من شأنها أن تتسبب بتشكل العواصف الرملية.

ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بداية بالمناطق الشمالية بالتزامن مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة ابتداءً من مساء الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق ضعيفة بوجه عام وعشوائية، ومع ساعات منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء تتحرك الجبهة الباردة نحو الجنوب، وتبدأ فرص الأمطار على سواحل منطقة المدينة المنورة وتشمل بذلك مدينة ينبع، تكون على شكل حزام مطري ممتد نحو حائل ووصولاً حتى رفحاء مع ساعات صباح الأربعاء بشدة خفيفة إلى متوسطة بوجه عام.

ووفق موقع طقس العرب فمع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء يتحرك الحزام المطري صباحاً ليشمل المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون في مجملها خفيفة الشدة إلى متوسطة الشدة سريعة التأثير، ومع ساعات مساء يوم الأربعاء تشمل فرص الأمطار كل من القصيم وحفر الباطن، لتؤثر كذلك نهار الخميس على العاصمة الرياض، على شكل زخات متفرقة من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة والله أعلم.

السُّحب الركامية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على خارطة هطولات نهاية الأسبوع.. الرياض على الموعد نهار الخميس
سبق

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المملكة، حيث يُتوقع أن تتكاثر السُّحب الركامية الرعدية، وأن تتساقط الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق واسعة، تترافق بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد، إضافة لنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية، والتي من شأنها أن تتسبب بتشكل العواصف الرملية.

ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بداية بالمناطق الشمالية بالتزامن مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة ابتداءً من مساء الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق ضعيفة بوجه عام وعشوائية، ومع ساعات منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء تتحرك الجبهة الباردة نحو الجنوب، وتبدأ فرص الأمطار على سواحل منطقة المدينة المنورة وتشمل بذلك مدينة ينبع، تكون على شكل حزام مطري ممتد نحو حائل ووصولاً حتى رفحاء مع ساعات صباح الأربعاء بشدة خفيفة إلى متوسطة بوجه عام.

ووفق موقع طقس العرب فمع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء يتحرك الحزام المطري صباحاً ليشمل المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون في مجملها خفيفة الشدة إلى متوسطة الشدة سريعة التأثير، ومع ساعات مساء يوم الأربعاء تشمل فرص الأمطار كل من القصيم وحفر الباطن، لتؤثر كذلك نهار الخميس على العاصمة الرياض، على شكل زخات متفرقة من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة والله أعلم.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:11 PM

تعرف على خارطة هطولات نهاية الأسبوع.. الرياض على الموعد نهار الخميس

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة بحالة تقلبات ابتداءً من مساء الثلاثاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,205

من المنتظر أن تتأثر أجزاء مختلفة من المملكة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المملكة، حيث يُتوقع أن تتكاثر السُّحب الركامية الرعدية، وأن تتساقط الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق واسعة، تترافق بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد، إضافة لنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية، والتي من شأنها أن تتسبب بتشكل العواصف الرملية.

ويُتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بداية بالمناطق الشمالية بالتزامن مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة ابتداءً من مساء الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق ضعيفة بوجه عام وعشوائية، ومع ساعات منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء تتحرك الجبهة الباردة نحو الجنوب، وتبدأ فرص الأمطار على سواحل منطقة المدينة المنورة وتشمل بذلك مدينة ينبع، تكون على شكل حزام مطري ممتد نحو حائل ووصولاً حتى رفحاء مع ساعات صباح الأربعاء بشدة خفيفة إلى متوسطة بوجه عام.

ووفق موقع طقس العرب فمع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء يتحرك الحزام المطري صباحاً ليشمل المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون في مجملها خفيفة الشدة إلى متوسطة الشدة سريعة التأثير، ومع ساعات مساء يوم الأربعاء تشمل فرص الأمطار كل من القصيم وحفر الباطن، لتؤثر كذلك نهار الخميس على العاصمة الرياض، على شكل زخات متفرقة من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة والله أعلم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة