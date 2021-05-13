النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي صواريخ ومفخخات على السعودية يوم العيد

أكدت أن الميليشيا ترتكب "جرائم حرب" وتتحدى القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة "مفخخة" وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية "جرائم حرب"، وتحدٍ سافر للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد "العثيمين" وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي صواريخ ومفخخات على السعودية يوم العيد
سبق

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة "مفخخة" وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية "جرائم حرب"، وتحدٍ سافر للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد "العثيمين" وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
07:33 PM

"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي صواريخ ومفخخات على السعودية يوم العيد

أكدت أن الميليشيا ترتكب "جرائم حرب" وتتحدى القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,686

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة "مفخخة" وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية "جرائم حرب"، وتحدٍ سافر للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد "العثيمين" وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة