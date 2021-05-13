"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي صواريخ ومفخخات على السعودية يوم العيد

أكدت أن الميليشيا ترتكب "جرائم حرب" وتتحدى القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة "مفخخة" وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح أن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية "جرائم حرب"، وتحدٍ سافر للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد "العثيمين" وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.