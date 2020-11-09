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هيئة حقوق الإنسان تدخل على خط شكوى حارس مدرسة ضد "تعليم الليث"

حُكم لـ"الإدارية" بجدة ألزم الإدارة بصرف بدل خارج الدوام لمدة عام ولا تنفيذ

تدخَّل فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، في شكوى "حارس مدرسة" كان قد حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له منذ عام، ولم يتم صرفه حتى الآن.

وطالب فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم.

وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه ادارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439 لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث.

وأشار الحارس المتضرر عبد المحسن المالكي، لـ"سبق"، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاته برغم حصوله على الحُكم والتوجيه من قِبل مقام وزارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بضرورة الوقوف على مشكلته الممتدة منذ سنوات دون حلول.

وكانت "سبق"، قد نشرت مطلع العام الماضي، خبراً تحت عنوان: "حُكم بإلزام تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس.. شهران ولا تنفيذ"، جاء فيه أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ألزمت إدارة تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لها، وسط مطالبات من الحارس المتضرر للإدارة التعليمية بضرورة تنفيذ الحكم الذي صدر قبل شهرين.

وبحسب الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صدوره، ضد إدارة تعليم الليث؛ فإن المحكمة ألزمت إدارة تعليم الليث بأن تَصرف لحارس المكتب التعليمي بمحافظة أضم، خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30/ 6 / 1439 ، بعد أن تم تكليفه بالعمل خارج دوام أوقات الإجازات حارسًا على المكتب التعليمي بمحافظة أضم لسنتين ونصف السنة من تاريخ 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439، وإلى يومنا هذا لم يتسلم مبلغ البدل الذي يُقدر بـ53 ألف ريال؛ مما اضطره حينها لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، التي ألزمت الإدارة التعليمية بالليث بأن تصرف له المبلغ بحسب النظام، تبعها شكوى تقدّم بها إلى وزارة التعليم لتنتهي بخطاب موجّه لإدارة تعليم الليث، تضمن تنفيذ الحكم وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

هيئة حقوق الإنسان مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان تدخل على خط شكوى حارس مدرسة ضد "تعليم الليث"
سبق

تدخَّل فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، في شكوى "حارس مدرسة" كان قد حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له منذ عام، ولم يتم صرفه حتى الآن.

وطالب فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم.

وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه ادارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439 لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث.

وأشار الحارس المتضرر عبد المحسن المالكي، لـ"سبق"، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاته برغم حصوله على الحُكم والتوجيه من قِبل مقام وزارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بضرورة الوقوف على مشكلته الممتدة منذ سنوات دون حلول.

وكانت "سبق"، قد نشرت مطلع العام الماضي، خبراً تحت عنوان: "حُكم بإلزام تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس.. شهران ولا تنفيذ"، جاء فيه أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ألزمت إدارة تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لها، وسط مطالبات من الحارس المتضرر للإدارة التعليمية بضرورة تنفيذ الحكم الذي صدر قبل شهرين.

وبحسب الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صدوره، ضد إدارة تعليم الليث؛ فإن المحكمة ألزمت إدارة تعليم الليث بأن تَصرف لحارس المكتب التعليمي بمحافظة أضم، خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30/ 6 / 1439 ، بعد أن تم تكليفه بالعمل خارج دوام أوقات الإجازات حارسًا على المكتب التعليمي بمحافظة أضم لسنتين ونصف السنة من تاريخ 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439، وإلى يومنا هذا لم يتسلم مبلغ البدل الذي يُقدر بـ53 ألف ريال؛ مما اضطره حينها لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، التي ألزمت الإدارة التعليمية بالليث بأن تصرف له المبلغ بحسب النظام، تبعها شكوى تقدّم بها إلى وزارة التعليم لتنتهي بخطاب موجّه لإدارة تعليم الليث، تضمن تنفيذ الحكم وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:46 PM

هيئة حقوق الإنسان تدخل على خط شكوى حارس مدرسة ضد "تعليم الليث"

حُكم لـ"الإدارية" بجدة ألزم الإدارة بصرف بدل خارج الدوام لمدة عام ولا تنفيذ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تدخَّل فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، في شكوى "حارس مدرسة" كان قد حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له منذ عام، ولم يتم صرفه حتى الآن.

وطالب فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم.

وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه ادارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439 لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث.

وأشار الحارس المتضرر عبد المحسن المالكي، لـ"سبق"، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاته برغم حصوله على الحُكم والتوجيه من قِبل مقام وزارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بضرورة الوقوف على مشكلته الممتدة منذ سنوات دون حلول.

وكانت "سبق"، قد نشرت مطلع العام الماضي، خبراً تحت عنوان: "حُكم بإلزام تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس.. شهران ولا تنفيذ"، جاء فيه أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ألزمت إدارة تعليم الليث بصرف بدل خارج دوام لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لها، وسط مطالبات من الحارس المتضرر للإدارة التعليمية بضرورة تنفيذ الحكم الذي صدر قبل شهرين.

وبحسب الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صدوره، ضد إدارة تعليم الليث؛ فإن المحكمة ألزمت إدارة تعليم الليث بأن تَصرف لحارس المكتب التعليمي بمحافظة أضم، خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30/ 6 / 1439 ، بعد أن تم تكليفه بالعمل خارج دوام أوقات الإجازات حارسًا على المكتب التعليمي بمحافظة أضم لسنتين ونصف السنة من تاريخ 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439، وإلى يومنا هذا لم يتسلم مبلغ البدل الذي يُقدر بـ53 ألف ريال؛ مما اضطره حينها لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، التي ألزمت الإدارة التعليمية بالليث بأن تصرف له المبلغ بحسب النظام، تبعها شكوى تقدّم بها إلى وزارة التعليم لتنتهي بخطاب موجّه لإدارة تعليم الليث، تضمن تنفيذ الحكم وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

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