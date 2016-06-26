النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث الدارة: هذا الختم لم نُوَثّقه.. وسنتخذ اللازم تجاه هذا الادعاء

حساب على تويتر ادعى أنه ختم تراثي للحاكم عمر عام 50 هجريًّا

نفى المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي، صحة ما ذكره حساب على تويتر، بخصوص أن الختم المذكور في التغريدة التي نشرها الحساب المعنيّ موثق في الدارة.

وأكد "العويرضي" أن الدارة تُكَذّب هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.

وكان الحساب المعنيّ قد ادعى أن مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًّا، من التراث والآثار الإسلامية النادرة، وموثق في دارة الملك عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الدارة: هذا الختم لم نُوَثّقه.. وسنتخذ اللازم تجاه هذا الادعاء
سبق

نفى المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي، صحة ما ذكره حساب على تويتر، بخصوص أن الختم المذكور في التغريدة التي نشرها الحساب المعنيّ موثق في الدارة.

وأكد "العويرضي" أن الدارة تُكَذّب هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.

وكان الحساب المعنيّ قد ادعى أن مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًّا، من التراث والآثار الإسلامية النادرة، وموثق في دارة الملك عبدالعزيز.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
03:16 PM

متحدث الدارة: هذا الختم لم نُوَثّقه.. وسنتخذ اللازم تجاه هذا الادعاء

حساب على تويتر ادعى أنه ختم تراثي للحاكم عمر عام 50 هجريًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,819

نفى المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي، صحة ما ذكره حساب على تويتر، بخصوص أن الختم المذكور في التغريدة التي نشرها الحساب المعنيّ موثق في الدارة.

وأكد "العويرضي" أن الدارة تُكَذّب هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.

وكان الحساب المعنيّ قد ادعى أن مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًّا، من التراث والآثار الإسلامية النادرة، وموثق في دارة الملك عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,438
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة