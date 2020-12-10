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يوتيوب: سنحذف أي فيديو حول خسارة ترامب في الانتخابات بالتزوير

قالت: نظرًا لكون عددٍ كافٍ من الولايات صادقت على نتائج انتخاباتها

أعلن موقع يوتيوب، أمس الأربعاء، الشروع في حذف أي فيديو يدّعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خسر الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير"؛ في خطوة قد تشمل الفيديوهات التي ينشرها الرئيس ترامب نفسه.

وقال الموقع المملوك لشركة "ألفابت- غوغل" في تدوينة: إن السياسة الجديدة "ستطبق على المحتوى المنشور ابتداءً من الأربعاء؛ نظرًا لكون عددٍ كافٍ من الولايات قد صادَقَ على نتائج انتخاباتها لتحديد الرئيس المنتخب" جو بايدن.

وأكد الموقع أنه سيشرع في "حذف أي محتوى، يتم تحميله اليوم أو في المستقبل، يضلل الناس عبر الادعاء أن احتيالًا واسع النطاق، أو أخطاء هي ما غيّر نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020".

وأشار الموقع إلى أن "الأسابيع الماضية شهدت زيارات أكثر من أي وقت مضى للبحث عن معلومات تتعلق بالانتخابات المتنازع عليها"؛ مؤكدًا أنه "سيظل مصدرًا مهمًّا لأخبار الانتخابات".

وتابع "يوتوب" في تدوينته، أن "88% من الفيديوهات في قائمة نتائج البحث العشر الأعلى حول الانتخابات؛ تأتي من مصادر إخبارية موثوق بها، كما أن القنوات والفيديوهات الأكثر مشاهدة على الموقع، هي تلك التابعة للمصادر الإخبارية"، مثل "إن بي سي" و"سي بي إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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يوتيوب: سنحذف أي فيديو حول خسارة ترامب في الانتخابات بالتزوير
سبق

أعلن موقع يوتيوب، أمس الأربعاء، الشروع في حذف أي فيديو يدّعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خسر الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير"؛ في خطوة قد تشمل الفيديوهات التي ينشرها الرئيس ترامب نفسه.

وقال الموقع المملوك لشركة "ألفابت- غوغل" في تدوينة: إن السياسة الجديدة "ستطبق على المحتوى المنشور ابتداءً من الأربعاء؛ نظرًا لكون عددٍ كافٍ من الولايات قد صادَقَ على نتائج انتخاباتها لتحديد الرئيس المنتخب" جو بايدن.

وأكد الموقع أنه سيشرع في "حذف أي محتوى، يتم تحميله اليوم أو في المستقبل، يضلل الناس عبر الادعاء أن احتيالًا واسع النطاق، أو أخطاء هي ما غيّر نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020".

وأشار الموقع إلى أن "الأسابيع الماضية شهدت زيارات أكثر من أي وقت مضى للبحث عن معلومات تتعلق بالانتخابات المتنازع عليها"؛ مؤكدًا أنه "سيظل مصدرًا مهمًّا لأخبار الانتخابات".

وتابع "يوتوب" في تدوينته، أن "88% من الفيديوهات في قائمة نتائج البحث العشر الأعلى حول الانتخابات؛ تأتي من مصادر إخبارية موثوق بها، كما أن القنوات والفيديوهات الأكثر مشاهدة على الموقع، هي تلك التابعة للمصادر الإخبارية"، مثل "إن بي سي" و"سي بي إس".

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
09:27 AM

يوتيوب: سنحذف أي فيديو حول خسارة ترامب في الانتخابات بالتزوير

قالت: نظرًا لكون عددٍ كافٍ من الولايات صادقت على نتائج انتخاباتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موقع يوتيوب، أمس الأربعاء، الشروع في حذف أي فيديو يدّعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خسر الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير"؛ في خطوة قد تشمل الفيديوهات التي ينشرها الرئيس ترامب نفسه.

وقال الموقع المملوك لشركة "ألفابت- غوغل" في تدوينة: إن السياسة الجديدة "ستطبق على المحتوى المنشور ابتداءً من الأربعاء؛ نظرًا لكون عددٍ كافٍ من الولايات قد صادَقَ على نتائج انتخاباتها لتحديد الرئيس المنتخب" جو بايدن.

وأكد الموقع أنه سيشرع في "حذف أي محتوى، يتم تحميله اليوم أو في المستقبل، يضلل الناس عبر الادعاء أن احتيالًا واسع النطاق، أو أخطاء هي ما غيّر نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020".

وأشار الموقع إلى أن "الأسابيع الماضية شهدت زيارات أكثر من أي وقت مضى للبحث عن معلومات تتعلق بالانتخابات المتنازع عليها"؛ مؤكدًا أنه "سيظل مصدرًا مهمًّا لأخبار الانتخابات".

وتابع "يوتوب" في تدوينته، أن "88% من الفيديوهات في قائمة نتائج البحث العشر الأعلى حول الانتخابات؛ تأتي من مصادر إخبارية موثوق بها، كما أن القنوات والفيديوهات الأكثر مشاهدة على الموقع، هي تلك التابعة للمصادر الإخبارية"، مثل "إن بي سي" و"سي بي إس".

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