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لجنة الاستئناف: احتجاج الهلال ضد "نقاز" الأهلي باطل

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، احتجاج نادي الهلال ضد أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي الأول، من حيث الموضوع، وقررت تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وقالت اللجنة في حيثيات القرار إنه نهائي غير قابل للطعن، مع مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي عملاً بالمادة (143/3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة النقاز في مباراة الفريقين لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الاستئناف: احتجاج الهلال ضد "نقاز" الأهلي باطل
سبق

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، احتجاج نادي الهلال ضد أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي الأول، من حيث الموضوع، وقررت تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وقالت اللجنة في حيثيات القرار إنه نهائي غير قابل للطعن، مع مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي عملاً بالمادة (143/3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة النقاز في مباراة الفريقين لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:08 AM

لجنة الاستئناف: احتجاج الهلال ضد "نقاز" الأهلي باطل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، احتجاج نادي الهلال ضد أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي الأول، من حيث الموضوع، وقررت تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وقالت اللجنة في حيثيات القرار إنه نهائي غير قابل للطعن، مع مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي عملاً بالمادة (143/3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة النقاز في مباراة الفريقين لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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