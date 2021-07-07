حاملاً كأس العرب.. "الأخضر" للشباب يصل الرياض

"المسحل" وأعضاء اتحاد القدم كان في استقبالهم

وصلت، اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عائدة من العاصمة المصرية القاهرة بعد تتويجها بكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعضوا المجلس المشرف على الفئات السنية الدكتور خالد المقرن، ونعيم البكر والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وعدد من منسوبي الاتحاد.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي التهنئة للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري على الإنجاز الذي حققوه لكرة القدم السعودية، مثنيًا على المستويات الرائعة التي قدمها اللاعبون خلال البطولة والتي كانوا فيها على قدر المسؤولية.

وأكد "المسحل" للاعبي شباب "الأخضر" على ضرورة مواصلة العمل ليكونوا نواة لمستقبل كبير للكرة السعودية في السنوات القادمة، وأن تكون هذه البطولة حافزًا لإنجازات قادمة.

وكان الأخضر الشاب قد توّج باللقب بعدما تجاوز دور المجموعات، والتقى منتخب السنغال حامل اللقب في الدور ربع النهائي، قبل أن يفوز على المنتخب المصري صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي، ليكلل مسيرته بالفوز على الجزائر في المباراة النهائية.