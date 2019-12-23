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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 6919 إصابة جديدة و879 بمصر و100 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفًا و978.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.

مصر

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 إصابة؛ فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 6919 إصابة جديدة و879 بمصر و100 حالة بالصين
سبق

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفًا و978.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.

مصر

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 إصابة؛ فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:29 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 6919 إصابة جديدة و879 بمصر و100 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفًا و978.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.

مصر

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 إصابة؛ فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,804
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