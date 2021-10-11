النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ميسي" يمتدح "التانجو" ويؤكد: "مارتنيز" من أفضل الحراس

الأرجنتين تتخطى عقبة أوروجواي بثلاثية

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مستوى منتخب بلاده إنه في تطور مستمر منذ تتويجه الأخير بلقب القارة.

وأبدى قائد الأرجنتين امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز الذي أسهم بوجهة نظره بالفوز على منتخب أوروجواي 3-0، صباح الاثنين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل "ميسي" الهدف الأول للتانجو في شباك أوروجواي، ثم أضاف رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للأرجنتين، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق 6 نقاط خلف المتصدر منتخب البرازيل.

وذكر "ميسي" في حديثه عن "مارتنيز": "هو عنصر أساسي بالنسبة لنا؛ فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض للضغط. فعل هذا مجدداً في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"ميسي" يمتدح "التانجو" ويؤكد: "مارتنيز" من أفضل الحراس
سبق

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مستوى منتخب بلاده إنه في تطور مستمر منذ تتويجه الأخير بلقب القارة.

وأبدى قائد الأرجنتين امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز الذي أسهم بوجهة نظره بالفوز على منتخب أوروجواي 3-0، صباح الاثنين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل "ميسي" الهدف الأول للتانجو في شباك أوروجواي، ثم أضاف رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للأرجنتين، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق 6 نقاط خلف المتصدر منتخب البرازيل.

وذكر "ميسي" في حديثه عن "مارتنيز": "هو عنصر أساسي بالنسبة لنا؛ فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض للضغط. فعل هذا مجدداً في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
04:31 PM

"ميسي" يمتدح "التانجو" ويؤكد: "مارتنيز" من أفضل الحراس

الأرجنتين تتخطى عقبة أوروجواي بثلاثية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
905

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مستوى منتخب بلاده إنه في تطور مستمر منذ تتويجه الأخير بلقب القارة.

وأبدى قائد الأرجنتين امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز الذي أسهم بوجهة نظره بالفوز على منتخب أوروجواي 3-0، صباح الاثنين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل "ميسي" الهدف الأول للتانجو في شباك أوروجواي، ثم أضاف رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للأرجنتين، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق 6 نقاط خلف المتصدر منتخب البرازيل.

وذكر "ميسي" في حديثه عن "مارتنيز": "هو عنصر أساسي بالنسبة لنا؛ فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض للضغط. فعل هذا مجدداً في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة