"جبل منجد" يستقبل شهر البركات بأزمة مياه.. ومناشدات لحل عاجل

أكدوا أن معاناتهم تزداد مع حلول شهر رمضان المبارك

ناشد أهالي "مركز جبل منجد" بمحافظة هروب وضع حل لانقطاعات السقيا المتكررة هناك، مؤكدين أن معاناتهم تزداد مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأهالي إن المعاناة تتصاعد دون معرفة الأسباب التي حوّلتها إلى أزمة.. ويلجأ بعض المواطنين إلى الصهاريج الخاصة التي ارتفعت أسعارها فوق طاقتهم المادية، وأصبح من الصعب توفيرها للكثير، خاصة لذوي الدخل المحدود من سكان جبل منجد.

ويشهد جبل منجد تكرارًا للمعاناة بانقطاع صهاريج سقيا المياه منذ فترات طويلة مع تكرار مناشدات الأهالي لحل هذه المشكلة.