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قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي في خميس مشيط

ويزور قوات بلاده المشاركة بعمليات "إعادة الأمل"

استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، صباح اليوم، في مدينة خميس مشيط؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح.

وزار وزير الدفاع بدولة الكويت، منسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات "إعادة الأمل"، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مأدبة غداء بهذه المناسبة، على شرف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح، والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وغادر الضيف مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.

الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز الشيخ أحمد المنصور الصباح إعادة الأمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي في خميس مشيط
سبق

استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، صباح اليوم، في مدينة خميس مشيط؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح.

وزار وزير الدفاع بدولة الكويت، منسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات "إعادة الأمل"، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مأدبة غداء بهذه المناسبة، على شرف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح، والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وغادر الضيف مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:44 PM

قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي في خميس مشيط

ويزور قوات بلاده المشاركة بعمليات "إعادة الأمل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، صباح اليوم، في مدينة خميس مشيط؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح.

وزار وزير الدفاع بدولة الكويت، منسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات "إعادة الأمل"، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مأدبة غداء بهذه المناسبة، على شرف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح، والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وغادر الضيف مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.

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