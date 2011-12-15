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"حفظي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم بمقدونيا الشمالية

الرئيس بنداروفسكي يتطلع إلى دعم العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي.

ونقل السفير حفظي للرئيس المقدوني -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له وشعب مقدونيا الشمالية الصديق بالمزيد من التقدم والرخاء، فيما حمَّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وعبر رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حفظي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم بمقدونيا الشمالية
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي.

ونقل السفير حفظي للرئيس المقدوني -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له وشعب مقدونيا الشمالية الصديق بالمزيد من التقدم والرخاء، فيما حمَّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وعبر رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
06:02 PM

"حفظي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم بمقدونيا الشمالية

الرئيس بنداروفسكي يتطلع إلى دعم العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي.

ونقل السفير حفظي للرئيس المقدوني -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له وشعب مقدونيا الشمالية الصديق بالمزيد من التقدم والرخاء، فيما حمَّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وعبر رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

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