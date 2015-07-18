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"العساف" يبحث مع وزير خارجية فنلندا العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل دعمها بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، الذي وصل إلى السعودية في زيارة رسمية.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل دعمها في مختلف المجالات. كما تم بحث العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليًا، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"العساف" يبحث مع وزير خارجية فنلندا العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، الذي وصل إلى السعودية في زيارة رسمية.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل دعمها في مختلف المجالات. كما تم بحث العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليًا، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
12:47 AM

"العساف" يبحث مع وزير خارجية فنلندا العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل دعمها بمختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، الذي وصل إلى السعودية في زيارة رسمية.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل دعمها في مختلف المجالات. كما تم بحث العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليًا، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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