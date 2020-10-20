الجزائر تُسجِّل 223 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 54839 حالة والوفيات 1873 شخصاً

سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية, ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54839 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أنَّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 38346 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1873 حالة وفاة بعد تسجيل 8 حالات وفاة إضافية.