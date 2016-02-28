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المسند متوقعًا أجواء بداية الأسبوع: سحب وزخات مطرية

قال: بسبب تشكّل منخفض جوي L الرياح متقلبة مثيرة للغبار

تَوَقّع مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل السحب اليوم على أجزاء من مناطق عسير والباحة، وجنوبي مكة والحدود الشمالية، وشمالي الرياض وربما تهطل منها زخات مطرية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب تشكل منخفض جوي L عابر لشمالي #السعودية، الرياح متقلبة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في الوسط والغرب والشمال السعودي.

الدكتور عبدالله المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند متوقعًا أجواء بداية الأسبوع: سحب وزخات مطرية
سبق

تَوَقّع مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل السحب اليوم على أجزاء من مناطق عسير والباحة، وجنوبي مكة والحدود الشمالية، وشمالي الرياض وربما تهطل منها زخات مطرية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب تشكل منخفض جوي L عابر لشمالي #السعودية، الرياح متقلبة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في الوسط والغرب والشمال السعودي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:36 AM

المسند متوقعًا أجواء بداية الأسبوع: سحب وزخات مطرية

قال: بسبب تشكّل منخفض جوي L الرياح متقلبة مثيرة للغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل السحب اليوم على أجزاء من مناطق عسير والباحة، وجنوبي مكة والحدود الشمالية، وشمالي الرياض وربما تهطل منها زخات مطرية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب تشكل منخفض جوي L عابر لشمالي #السعودية، الرياح متقلبة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في الوسط والغرب والشمال السعودي.

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