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محافظ بقعاء يدشن مبادرة "السعودية الخضراء"

بمشاركة الإدارات الحكومية والمجلس البلدي

دشن محافظ بقعاء، مناور بن شباب الشمري، مبادرة السعودية الخضراء التي نفذتها بلدية المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 3 جمادى الأولى 1443هـ بزراعة 1000 شتلة تزامناً مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة الإدارات الحكومية، والمجلس البلدي بالمحافظة، وعدد من المتطوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمتابعة واهتمام من قبل أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد تم تخصيص ما يقارب 1000 شتلة تم زراعتها في الحدائق العامة ومداخل المحافظة الرئيسية والقرى التابعة للبلدية كمرحلة أولى، وسيعقبها مراحل أخرى بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ بقعاء يدشن مبادرة "السعودية الخضراء"
سبق

دشن محافظ بقعاء، مناور بن شباب الشمري، مبادرة السعودية الخضراء التي نفذتها بلدية المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 3 جمادى الأولى 1443هـ بزراعة 1000 شتلة تزامناً مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة الإدارات الحكومية، والمجلس البلدي بالمحافظة، وعدد من المتطوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمتابعة واهتمام من قبل أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد تم تخصيص ما يقارب 1000 شتلة تم زراعتها في الحدائق العامة ومداخل المحافظة الرئيسية والقرى التابعة للبلدية كمرحلة أولى، وسيعقبها مراحل أخرى بإذن الله".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:05 PM

محافظ بقعاء يدشن مبادرة "السعودية الخضراء"

بمشاركة الإدارات الحكومية والمجلس البلدي

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منصور الشلاقي - حائل
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1,189

دشن محافظ بقعاء، مناور بن شباب الشمري، مبادرة السعودية الخضراء التي نفذتها بلدية المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 3 جمادى الأولى 1443هـ بزراعة 1000 شتلة تزامناً مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة الإدارات الحكومية، والمجلس البلدي بالمحافظة، وعدد من المتطوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري، أن المبادرة تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمتابعة واهتمام من قبل أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد تم تخصيص ما يقارب 1000 شتلة تم زراعتها في الحدائق العامة ومداخل المحافظة الرئيسية والقرى التابعة للبلدية كمرحلة أولى، وسيعقبها مراحل أخرى بإذن الله".

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