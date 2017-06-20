مكة.. أهالي قرى كساب يشكون ضعف خدمات الاتصال والإنترنت

مواطن: مشكلتنا ببرج الـ 3G وما حولنا بدأ الاستفادة بالجيل الرابع

يعاني أهالي قرى كساب التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، معربين عن استيائهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الرابع 4G ولا يوجد إلا 3G وغير فعال ودائماً متعطل.

وقال المواطن متعب العمري لـ"سبق" نحن سكان قرى كساب التابعة لمحافظة أضم منطقة مكة المكرمة، في عصر التطور التكنولوجي وفي عصر أمير الشباب سيدي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله القائم على رؤية 2030 ومن أهم ما ذكرة أطال الله في عمره تغطية أغلب مناطق الممكلة بأحدث أجهزة البث.

وتابع العمري: نعاني من ضعف شبكة الاتصال والإنترنت في شبكة STC علماً بأنهُ يوجد لدينا برج 3G بالرقم 526 فيه ضعف في سرعة الاتصال والإنترنت ولا يغطي كامل القرى، ونعاني منه من فترة طويلة ونرغب في تطويرة إلى 4G علماً بأن أغلب القرى والهجر المجاورة تم تدعيمها بـ 4G.

وأكمل، نأمل من بإيصال صوتنا إلى المسؤول عبر منصة سبق لتخفيف معاناتنا.