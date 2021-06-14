هذه الأطعمة لها خطورة كبيرة على المخ.. تسبّب الخرف

يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان في النظام الغذائي اليومي

يشير عديد من الدراسات إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف أو كما يُعرف بـ"الزهايمر" عن طريق إزالة بعض الأطعمة من النظام الغذائي، حيث يرتبط حدوث مرض الزهايمر ارتباطاً مباشراً بالتغذية ونوعية المواد الغذائية التي يتناولها الأشخاص، لهذا يجب الاهتمام بما يتم تناوله، لأن صحة المخ تعتمد على ذلك.

ويجب إزالة الأطعمة المصنّعة من نظامك الغذائي اليومي، وفقا لـ "سبوتنيك"، حيث تعد الأطعمة المصنّعة، مثل: المخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية الطريق السريع نحو التأثير المباشر على وظائف الدماغ، ويمكن أن تسبّب التهاباً في الدماغ وتلفاً للخلايا العصبية.

وتوصل خبراء من جامعة باث في المملكة المتحدة، إلى وجود صلة بين انسداد الشرايين وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ويعتقد علماء من جامعة "جنوب أستراليا"، أن "الخطر يتمثل في الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل: الفلفل الحار والجالبينو (فلفل حار من أصل مكسيكي)، التي تحتوي على مادة الكابسيسين التي تؤثر سلباً في الذاكرة والنشاط العقلي".

وجاءت الأطعمة المقلية والوجبات السريعة في قائمة الأطعمة المحظورة، لأنها غنية بالدهون غير المشبّعة، التي تقلل من أداء الدماغ، وفقاً لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية.

وتشكّل المواد الحافظة والأملاح والأحماض الدهنية المشبّعة الموجودة بكثرة في النقانق واللحوم والجبن تهديداً كبيراً للدماغ، فهي مسؤولة عن الالتهابات ويمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وفقاً لما توصل إليه باحثون صينيون.