"جزائرية": مباراة العمر لـ"عسلة" أمام "الهلال.. "رومانية": "الهلال" و"لوتشيسكو" يتخبطان

علَّقت العديد من الصحف الجزائرية والرومانية على النتيجة التي آلت إليها مباراة الهلال والحزم مؤخرًا، التي أُقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

صحيفة "dzfoot" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية امتدحت كثيرًا الحارس مليك عسلة حارس مرمى الحزم، وقالت إنه لعب مباراة العمر أمام الهلال، ونجح في إيقاف مهاجمي الزعيم ببراعة.

وتابعت الصحيفة حديثها عن الحارس قائلة: "الحارس قام بأربعة تصديات خرافية، لكنه لم يستطع في نهاية المباراة التعامل مع قذيفة جيوفينكو التي سجَّل منها هدف التعادل لفريقه". كما نشرت الصحيفة مقطع فيديو لتصديات الحارس.

صحيفة "gsp" الرومانية قالت إن الهلال ومدربه لوتشيسكو تخبطوا أمام الحزم بعدما فقدوا فرصة الفوز بالنقاط الثلاث، وإن المدرب يعاني في مسابقة الدوري بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن فريق الهلال في المركز الخامس في ترتيب الجدول. علمًا بأن له ثلاث مباريات مؤجلة.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات المدرب التي أرجع فيها الأداء للإجهاد الذي يتعرض له اللاعبون، إضافة للغيابات التي ضربت الفريق.