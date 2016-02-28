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حجب بدل "الخطر" عن معلمي كيمياء القنفذة.. متحدث إدارة التعليم: مؤقتاً

متضررون: تم دون إيضاح أو سابق إنذار باقتصاص البدل البالغ 750 ريالا

فوجئ معلمو الكيمياء بإدارة تعليم القنفذة بخصم بدل "الخطر" من مرتباتهم للشهر الجاري، والتي أودعت على حساباتهم اليوم، مؤكدين أن ذلك تم دون إيضاح من الإدارة أو سابق إنذار باقتصاص البدل البالغ 750 ريالاً.

وبيّن المعلمون أن بدل الخطر يخص معلمي الكيمياء؛ لارتباط عملهم بمواد كيميائية خطرة.

وقال محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة لـ"سبق": إنه بعد التواصل مع القسم المختص بذلك أوضح أن التوقف مؤقتاً؛ لوجود تحديث في بيانات موظفي البدل، وسيتم إعادة صرفه مع الشهر القادم بأثر رجعي بإذن الله.

إدارة تعليم القنفذة بدل الخطر

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حجب بدل "الخطر" عن معلمي كيمياء القنفذة.. متحدث إدارة التعليم: مؤقتاً
سبق

فوجئ معلمو الكيمياء بإدارة تعليم القنفذة بخصم بدل "الخطر" من مرتباتهم للشهر الجاري، والتي أودعت على حساباتهم اليوم، مؤكدين أن ذلك تم دون إيضاح من الإدارة أو سابق إنذار باقتصاص البدل البالغ 750 ريالاً.

وبيّن المعلمون أن بدل الخطر يخص معلمي الكيمياء؛ لارتباط عملهم بمواد كيميائية خطرة.

وقال محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة لـ"سبق": إنه بعد التواصل مع القسم المختص بذلك أوضح أن التوقف مؤقتاً؛ لوجود تحديث في بيانات موظفي البدل، وسيتم إعادة صرفه مع الشهر القادم بأثر رجعي بإذن الله.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:44 PM

حجب بدل "الخطر" عن معلمي كيمياء القنفذة.. متحدث إدارة التعليم: مؤقتاً

متضررون: تم دون إيضاح أو سابق إنذار باقتصاص البدل البالغ 750 ريالا

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عبدالعزيز الشهري - القنفذة
2
2,439

فوجئ معلمو الكيمياء بإدارة تعليم القنفذة بخصم بدل "الخطر" من مرتباتهم للشهر الجاري، والتي أودعت على حساباتهم اليوم، مؤكدين أن ذلك تم دون إيضاح من الإدارة أو سابق إنذار باقتصاص البدل البالغ 750 ريالاً.

وبيّن المعلمون أن بدل الخطر يخص معلمي الكيمياء؛ لارتباط عملهم بمواد كيميائية خطرة.

وقال محمد شار المرحبي متحدث تعليم القنفذة لـ"سبق": إنه بعد التواصل مع القسم المختص بذلك أوضح أن التوقف مؤقتاً؛ لوجود تحديث في بيانات موظفي البدل، وسيتم إعادة صرفه مع الشهر القادم بأثر رجعي بإذن الله.

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