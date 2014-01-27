بعد انتهاء إعارته للأهلي.. أوسو ينضم لتمارين الفيحاء تمهيداً لإعادته لقائمة الفريق

التحق المحترف الغاني صامويل أوسو بتمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم الثلاثاء، وذلك تمهيداً لإعادة قيده في قائمة الفريق، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته لنادي الأهلي، والتي بدأت أواخر شهر أكتوبر 2019.

وكان أوسو قد انضم لصفوف الفيحاء قبل بداية الموسم الرياضي الماضي 2019-2020 م بعقد احترافي لمدة 3 مواسم قادماً من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي.



