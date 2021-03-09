أبرزها مواجهة "الاتحاد" مع "الشباب".. انطلاق الجولة الـ 23 من الدوري غداً

بـ5 مواجهات.. وبينها لقاء "أبها والتعاون" على استاد مدينة الملك عبدالله

تنطلق، غداً، منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمس مباريات.

ويفتتح "الباطن" و"الفتح" منافسات الجولة عندما يلتقيان عند الـ 3:50 عصراً على ملعب نادي الباطن، ويحل فريق الباطن في المركز 10 بسلم الترتيب بـ28 نقطة، بينما يحل الفتح بالمركز 14 بـ25 نقطة.

ويجمع اللقاء الثاني القادسية صاحب المركز الـ8 بـ30 نقطة بضيفه العين متذيل الترتيب بـ16 نقطة، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية "الراكة" عند الساعة 6:25 مساءً.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلاقي التعاون نظيره أبها عن الساعة 6:50 مساءً ويحل التعاون المركز الـ5 بـ32 نقطة، في المقابل يحتل أبها المركز الـ11 بـ28 نقطة.

ويلاقي الفيصلي نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 8:15 مساءً، ويملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الـ9، ويدخل الرائد اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز الـ13.

وفي قمة مواجهات الغد يستضيف الاتحاد نظيره الشباب، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في لقاء مهم لكلا الطرفين، حيث يملك الاتحاد في رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الشباب ترتيب الدوري بـ45 نقطة، ويتطلع الاتحاد لتقليص الفرق النقطي بينه وبين المتصدر وصاحب المركز الثاني، فيما يأمل الشباب للمحافظة على مركزه في صدارة الترتيب.