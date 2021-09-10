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اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين

بمشاركة أمين عام اتحاد القدم إبراهيم القاسم

صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.

وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.

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اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين
سبق

صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.

وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
12:03 AM

اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين

بمشاركة أمين عام اتحاد القدم إبراهيم القاسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.

وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.

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