النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا

ضِمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وصالح الوحيمد، ونواف العقيدي، وحمد اليامي، وخليفة الدوسري، ونواف بوشل، وخالد الدبيش، ونايف الماس، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، ومتعب الحربي، وناصر العمران، ويوسف الحربي، ومختار علي، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالرحمن اليامي، ومحمد مران.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، والمكسيك، والأرجنتين.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وصالح الوحيمد، ونواف العقيدي، وحمد اليامي، وخليفة الدوسري، ونواف بوشل، وخالد الدبيش، ونايف الماس، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، ومتعب الحربي، وناصر العمران، ويوسف الحربي، ومختار علي، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالرحمن اليامي، ومحمد مران.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، والمكسيك، والأرجنتين.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
07:26 PM

الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا

ضِمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,622

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وصالح الوحيمد، ونواف العقيدي، وحمد اليامي، وخليفة الدوسري، ونواف بوشل، وخالد الدبيش، ونايف الماس، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، ومتعب الحربي، وناصر العمران، ويوسف الحربي، ومختار علي، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالرحمن اليامي، ومحمد مران.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، والمكسيك، والأرجنتين.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة