الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا
ضِمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية
يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-29
يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.