النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في باكستان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48694 حالة

تماثلت منها 14155 حالة للشفاء وعدد الوفيات وصلت إلى 1044 وفاة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 48694 حالة، تماثلت منها 14155 حالة للشفاء.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.

وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في باكستان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48694 حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 48694 حالة، تماثلت منها 14155 حالة للشفاء.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.

وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:17 PM

في باكستان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 48694 حالة

تماثلت منها 14155 حالة للشفاء وعدد الوفيات وصلت إلى 1044 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
1,173

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 48694 حالة، تماثلت منها 14155 حالة للشفاء.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.

وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة