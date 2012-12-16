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"الهلال" في مواجهة "النصر" .. ديربي المتعة والإثارة بعنوان "لقاء الجريحين" !

سيكون عصر غدٍ الخميس موعدًا لعشاق كرة القدم السعودية عندما يلتقي القطبان الكبيران الهلال والنصر في مباراة تحمل عنوان لقاء الجريحين.

فشل الفريقان في آخر مباراة لهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تحقيق الفوز حيث تعادل الهلال مع الفيحاء سلبيًا وانهزم النصر من الطائي بهدفين لهدف.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 8 للمسابقة ونتيجتها ستكون مؤثرة لحد كبير في مسيرة الفريقين.

الهلال يملك في جعبته 21 نقطة متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بفارق خمس نقاط فيما يملك النصر 17 نقطة.

فوز الهلال سيقربه كثيرًا من الاتحاد والعودة بكل قوة للمنافسة أما فوز النصر يعني هدوء الأحوال داخل النادي العاصمي لحد كبير وعودته من جديد للسباق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" في مواجهة "النصر" .. ديربي المتعة والإثارة بعنوان "لقاء الجريحين" !
سبق

سيكون عصر غدٍ الخميس موعدًا لعشاق كرة القدم السعودية عندما يلتقي القطبان الكبيران الهلال والنصر في مباراة تحمل عنوان لقاء الجريحين.

فشل الفريقان في آخر مباراة لهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تحقيق الفوز حيث تعادل الهلال مع الفيحاء سلبيًا وانهزم النصر من الطائي بهدفين لهدف.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 8 للمسابقة ونتيجتها ستكون مؤثرة لحد كبير في مسيرة الفريقين.

الهلال يملك في جعبته 21 نقطة متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بفارق خمس نقاط فيما يملك النصر 17 نقطة.

فوز الهلال سيقربه كثيرًا من الاتحاد والعودة بكل قوة للمنافسة أما فوز النصر يعني هدوء الأحوال داخل النادي العاصمي لحد كبير وعودته من جديد للسباق.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:12 PM

"الهلال" في مواجهة "النصر" .. ديربي المتعة والإثارة بعنوان "لقاء الجريحين" !

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
2,231

سيكون عصر غدٍ الخميس موعدًا لعشاق كرة القدم السعودية عندما يلتقي القطبان الكبيران الهلال والنصر في مباراة تحمل عنوان لقاء الجريحين.

فشل الفريقان في آخر مباراة لهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تحقيق الفوز حيث تعادل الهلال مع الفيحاء سلبيًا وانهزم النصر من الطائي بهدفين لهدف.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 8 للمسابقة ونتيجتها ستكون مؤثرة لحد كبير في مسيرة الفريقين.

الهلال يملك في جعبته 21 نقطة متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بفارق خمس نقاط فيما يملك النصر 17 نقطة.

فوز الهلال سيقربه كثيرًا من الاتحاد والعودة بكل قوة للمنافسة أما فوز النصر يعني هدوء الأحوال داخل النادي العاصمي لحد كبير وعودته من جديد للسباق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,560
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,414

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